La Patrouille suisse s’entraîne en début de semaine prochaine dans la région. Le Département fédéral de la défense l’annonce dans un communiqué diffusé fin avril. Ce lundi 18 mai, entre 10h et 11h, des jets F-5 Tiger vont mener des manœuvres d’entraînement dans la zone. Un horaire qui pourrait le cas échéant être légèrement décalé en fonction des circonstances. Les Forces aériennes suisse remercient les riverains pour leur compréhension face aux gênes sonores occasionnées. /comm-jhi
Avions de chasse dans le ciel neuchâtelois
Des jets F-5 vont s’entraîner dans la région lundi prochain en cours de matinée.
RTN
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