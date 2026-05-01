Avions de chasse dans le ciel neuchâtelois

Des jets F-5 vont s’entraîner dans la région lundi prochain en cours de matinée.
Avions de chasse dans le ciel neuchâtelois

Des jets F-5 vont s’entraîner dans la région lundi prochain en cours de matinée.

La Patrouille suisse s'entraîne en début de semaine. (Photo libre de droits). La Patrouille suisse s'entraîne en début de semaine. (Photo libre de droits).

La Patrouille suisse s’entraîne en début de semaine prochaine dans la région. Le Département fédéral de la défense l’annonce dans un communiqué diffusé fin avril. Ce lundi 18 mai, entre 10h et 11h, des jets F-5 Tiger vont mener des manœuvres d’entraînement dans la zone. Un horaire qui pourrait le cas échéant être légèrement décalé en fonction des circonstances. Les Forces aériennes suisse remercient les riverains pour leur compréhension face aux gênes sonores occasionnées. /comm-jhi


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