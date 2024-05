Démonstration de F/A-18 au-dessus de Grandson

Les F/A-18 sont de sortie cette fin de semaine. Ce vendredi et samedi entre 11h45 et 12h environ, un entraînement et une démonstration de vol de la « Swiss Hornet Solo Display Team » prennent place dans l’espace aérien au-dessus de Grandson. Les Forces aériennes de l’Armée suisse communiquent qu’une augmentation de l’activité aérienne en résultera. Des perturbations sonores sont donc à prévoir. Le but de cette démarche est de présenter les performances de ses équipages à la population, tout en leur permettant de s’exercer. /comm-fba