Jeudi complet à Festi’neuch

Le jeudi 15 juin affiche complet à Festi’neuch. Tous les billets ont été vendus ce jeudi, indiquent les organisateurs. Une soirée complète en mars, c’est « du jamais-vu pour le festival ». Aucun billet supplémentaire ne sera disponible sur place, précise le communiqué, et la vente les abonnements 4 jours et 3 jours est également terminée. Les détenteurs du précieux sésame assisteront notamment aux performances d’Angèle, Disiz, La Femme et Baron.e aux Jeunes-Rives.

Des places pour les soirées du vendredi, samedi et dimanche sont encore disponibles. /comm-gtr