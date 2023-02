Fusion de Boudry, Cortaillod et Milvignes: concours pour trouver un nom

Le comité de pilotage du projet de fusion des Communes neuchâteloises de Boudry, Cortaillod et Milvignes lance un concours pour trouver un nom à la nouvelle entité. L'appellation doit être représentative de la région, facile à identifier, à retenir et à écrire.

Tous les habitants peuvent participer. La date limite pour envoyer les propositions est fixée au 10 mars. « Les écoles sont particulièrement encouragées à faire part de leurs idées », a indiqué vendredi le comité de pilotage. Ce dernier se penchera sur les propositions, choisira le nom et le dévoilera en avril.

En vue de la fusion, trois cafés participatifs ont eu lieu à Cortaillod, Colombier et Boudry entre le 26 janvier et le 2 février. Plus de 200 personnes ont saisi l’occasion de venir dialoguer avec les autorités communales. Des thèmes comme la mobilité, la qualité de vie ou encore la proximité ont été abordés dans différents ateliers.





Succès du sondage

Le résultat du premier sondage de la population a été communiqué à ces occasions. Mené en décembre, ce sondage a connu « un franc succès », car plus de 1’000 personnes y ont répondu, de tous âges et de toutes les communes concernées, précise le comité. Majoritairement satisfaits de leur qualité de vie, les citoyens se sont dits soucieux des questions de mobilité, des écoles et des structures d’accueil.

Pour une majorité d’entre eux, une commune fusionnée doit mettre en place une fiscalité attractive, maintenir la qualité de vie, améliorer ses prestations et répondre aux enjeux de développement durable et de mobilité.

La nouvelle entité compterait plus de 20'000 habitants. Selon le calendrier annoncé en mars 2022, une votation populaire pourrait se tenir à l’automne 2023. Si le peuple approuve la fusion, la nouvelle commune verra le jour au 1er janvier 2025. À noter que la commune de Milvignes, qui a été créée en 2013, est déjà le résultat de la fusion de Colombier, Auvernier et Bôle. /ats-sbe.jhi