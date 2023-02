Questions et réactions sur une éventuelle fusion à Colombier

C’est une étape facultative, mais plutôt bien accueillie, avant l’éventuelle fusion des communes de Boudry, Cortaillod et Milvignes. Un café citoyen s’est déroulé mardi soir au théâtre de Colombier. C’était le deuxième événement de ce type, après celui de Cortaillod, jeudi passé. Son but était de permettre à la population de transmettre ses attentes et ses préoccupations concernant le projet de fusion à ses autorités. La soirée a réuni plus de 80 personnes, bien plus que le nombre préalable d’inscrits.

Rappelons qu’il ne s’agit pas pour ces localités de leur première fusion. Auvernier, Bôle et Colombier ont uni leur force il y a tout juste dix ans. Une expérience précieuse pour mener à bien ce nouveau projet, même si Philippe Dupasquier, conseiller communal à Milvignes et président du comité de pilotage, recommande la prudence.