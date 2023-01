Une nouvelle compagnie arrive aux Eplatures

Une nouvelle compagnie débarque sur le tarmac de l’aéroport des Eplatures. Co-directeur de Croisitour, Michel-André Ryser a annoncé à RTN mardi qu’un accord avait été conclu entre le voyagiste et la firme franco-suisse, L’odyssey. Le vol inaugural aura lieu le 3 juin prochain sur la piste chaux-de-fonnière.

Ce changement de compagnie a été dicté par la volonté de l’ancien partenaire, le Suisse SFS de se retirer à la fin de l’année 2022. « Nous avons été informés que l’aventure ne continuerait pas en 2023 car l’entreprise souhaitait se concentrer sur d’autres domaines d’activité », explique Michel-André Ryser. En 2022, Croisitour avait établi un nouveau record de fréquentation avec ses vols au départ de La Chaux-de-Fonds.







Un avion plus spacieux

Avec ce partenariat, un nouvel avion va débarquer sur le tarmac chaux-de-fonnier. Il s’agit de l’ATR 72 doté de 72 places et fabriqué par Airbus. « Ici à Chaux-de-Fonds, nous allons proposer une version de 48 places de l’appareil », détaille le co-directeur de Croisitour. Cela doit permettre d’offrir aux passagers des conditions de voyage digne d’une classe business aux clients.

Avec ces avions plus grands, l’idée est également de séduire les familles et de proposer des prix plus attractifs, notamment pour les enfants et les bébés. En revanche, le cahier des destinations sera réduit avec uniquement des vols pour la Corse et la Sardaigne.

La reprise 2023 des vols depuis La Chaux-de-Fonds démarrera le 3 juin et se poursuivra jusqu’à la mi-octobre. /dpi