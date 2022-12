Le budget 2023 passe sur le fil à La Chaux-de-Fonds

La droite pointe du doigt un manque de mesures et de perspectives



Comme le laissent transparaître les rapports, le débat s’est essentiellement tenu en commission financière. La droite a tenté d’y déposer plusieurs amendements, d’une part pour limiter l’augmentation des subventions culturelles, d’autre part pour ne pas augmenter la pagination du journal communal Le Tourbillon. Autant de propositions balayées par les commissaires de gauche qui n’ont pas été reconduites en plénum.

C’est pourtant la crainte pour l’avenir qui a incité la droite à refuser le budget, à l’image du PLR : « On voit dans le plan financier 2024-2026 que ça se dégrade malgré plusieurs signaux positifs sur certains indicateurs de recettes », a réagi à chaud le libéral-radical Maël Iseli. Aussi PLR, le grand argentier du Conseil communal, Jean-Daniel Jeanneret a rappelé la vision de l’exécutif : « Le vote du budget, ce n’est pas seulement dire oui ou non, mais c’est de dire à quelle cité nous aspirons. Le Conseil communal a affiché l’ambition de faire de La Chaux-de-Fonds une ville dynamique. »

Comme rarement depuis leur entrée au Conseil général en début de législature, les Vert’Libéraux, ont rejoint avec véhémence les discours de la droite durant les débats. « On nous parle de responsabilité pour voter ce budget. Mais est-ce que se voiler la face année après année et voir la dette se gonfler et flirter avec les abysses c’est faire preuve de responsabilité ? », s’est étonné le PVL Pascal Kaufmann.