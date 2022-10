L’hôtel de La Vue-des-Alpes dans le viseur de Val-de-Ruz

« On ne veut pas revivre le syndrome du Grand hôtel Chaumont à La Vue-des-Alpes », a imagé à son tour le conseiller communal en charge du tourisme Roby Tschopp, référence à l’établissement en friche depuis de longues années sur les hauts de Neuchâtel. Derrière cette remarque se cache la volonté de la Commune de maîtriser l’aspect foncier du site. « Si on maîtrise cet élément, on peut espérer à terme voir une dynamique avec les acteurs touristiques du lieu se développer », selon Yvan Ryser.

Pour se conforter dans sa stratégie, Val-de-Ruz s’est entourée de nombreuses études sur plusieurs aspects, qu’ils soient économiques, touristiques, gastronomiques ou hôteliers. Et elle a même regardé au-delà, autour du bâtiment de l’hôtel. « Nous avons en effet approché l’Etat concernant les hangars de voirie situés à l’Ouest. Le Canton a été ouvert à la discussion, compte tenu que ces biens devraient être délaissés à moyen terme au profit d’un nouveau centre d’entretien des routes à La Chaux-de-Fonds. », explique le grand argentier vaudruzien.