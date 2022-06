Comptes déficitaires validés au Locle

Un résultat presque « rassurant » pour une année particulière. Le Conseil général du Locle a accepté les comptes 2021 mercredi soir à l’unanimité. Pour son premier résultat en tant que commune fusionnée, la Mère commune présentait un déficit de 1,27 million de francs. Il s’agit toutefois d’un résultat meilleur que prévu vu que le budget prévoyait un excédent de charges de 3,96 millions de francs.

Cette amélioration s’explique en grande partie par la réévaluation du patrimoine financier loclois, mais aussi grâce à la progression des recettes fiscales. Le Locle a vu une augmentation de l’impôt des personnes morales de 0,9 million de francs et surtout de l’impôt des frontaliers de 1,6 million.





« Draguer » de nouveaux citoyens

Durant la séance, le groupe PLR s’est toutefois inquiété que l’impôt des frontaliers soit si important pour la santé de la Commune. Pour ne pas finir en « drive-in du travail », des solutions doivent être trouvées.

Du côté du POP, on remarque que les années se suivent et se ressemblent. Certes, le résultat est moins pire que prévu, mais le groupe demande aussi de continuer l’effort pour attirer de nouveaux citoyens, et ce parmi les frontaliers. Si ces derniers permettent à la Mère commune de bénéficier d’une manne importante, il serait encore plus intéressant de les accueillir au sein du Locle. Un constat partagé par les socialistes et les Verts qui regrettent que les revenus générés par les entreprises et les frontaliers ne soient jamais fixes. Il faut donc continuer d’attirer de nouveaux habitants.

Enfin le POP a salué la « très grande prudence du Conseil communal » au niveau de la maîtrise des charges. Un travail qui a été aussi considéré comme étant de qualité par les autres groupes. Pour le parti de gauche, « il n'existe pas d'autre société qui arrive à réduire autant les coûts sans péjorer ses services. »