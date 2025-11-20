Des millions en attente au Locle

Près de la moitié de l’enveloppe prévue en 2025 pour les investissements au Locle n’a pas été dépensée. Il reste 4,8 millions de francs. C’est écrit noir sur blanc dans deux rapports qui étaient soumis au Conseil général de la Mère commune mercredi soir. Un certain nombre de projets ont dû être repoussés, explique le chef des finances locloises. Non, l’administration communale ne travaille pas trop lentement, rassure Anthony von Allmen. Et d’ajouter que le patrimoine loclois n’est pas en péril. « Les gros projets, comme celui de la STEP, prennent énormément de temps. Il y a énormément de contraintes », justifie-t-il.
Anthony von Allmen : « On n’a pas avancé aussi vite que prévu, malheureusement. »
La plupart des demandes de crédit non sollicitées en 2025 réapparaitront l’année prochaine. L’enveloppe 2026 des investissements prévoit 12 millions de francs contre 10 millions cette année.
Deux quarts de million
Mardi soir, les conseillers généraux du Locle ont donné leur aval à deux crédits de 250'000 francs. Le premier concerne le prolongement du Chemin des Rencontres dans le secteur « Marais des Billodes » et la sécurisation de l’itinéraire cycliste. Il s’agit de laisser davantage de place à la mobilité douce le long du Bied et de créer un visuel d’identification de telles zones pour l’ensemble de la commune.
Le deuxième crédit servira à une étude exhaustive des mesures d’accompagnement N20. La Confédération a fixé comme objectif une réduction de 60% du trafic au cœur de la Mère commune. Il s’agit pour les autorités locloises d’enclencher un processus qui permettra de donner un nouveau visage au centre-ville, une fois que le contournement routier sera opérationnel. Pour cela, le Conseil communal tient absolument à faire participer la population.
Catherine Jeanneret, cheffe de l’urbanisme, de la mobilité et des infrastructures : « C’est le moment de pouvoir donner la parole à la population. »
En fin de séance, le Conseil communal a répondu à différentes interpellations. L’une d’elles concernait l’absence, depuis 2017, de séances communes entre les législatifs du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Ni le Conseil communal ni les membres du législatif n’ont jugé utile d’en solliciter une, a constaté le président de la Ville. Michael Berly a tout de même précisé que des échanges ont lieu entre les deux exécutifs, pour parler de l’aéroport, des accords de positionnement stratégique, des trains, de l’hôpital ou encore de La Chaux-de-Fonds capitale culturelle suisse.
En toute fin de séance, les conseillers généraux ont accepté une motion intitulée « Karting sur glace ». Le Conseil communal est ainsi chargé d’étudier comment dynamiser la patinoire du Communal. /cwi