Des millions en attente au Locle

La plupart des demandes de crédit non sollicitées en 2025 réapparaitront l’année prochaine. L’enveloppe 2026 des investissements prévoit 12 millions de francs contre 10 millions cette année.

Deux quarts de million

Mardi soir, les conseillers généraux du Locle ont donné leur aval à deux crédits de 250'000 francs. Le premier concerne le prolongement du Chemin des Rencontres dans le secteur « Marais des Billodes » et la sécurisation de l’itinéraire cycliste. Il s’agit de laisser davantage de place à la mobilité douce le long du Bied et de créer un visuel d’identification de telles zones pour l’ensemble de la commune.

Le deuxième crédit servira à une étude exhaustive des mesures d’accompagnement N20. La Confédération a fixé comme objectif une réduction de 60% du trafic au cœur de la Mère commune. Il s’agit pour les autorités locloises d’enclencher un processus qui permettra de donner un nouveau visage au centre-ville, une fois que le contournement routier sera opérationnel. Pour cela, le Conseil communal tient absolument à faire participer la population.