Le Locle tient à son street art

Le travail du Conseil général du Locle s’est poursuivi avec l’acceptation d’une série de motions. L’exécutif communal devra étudier la création d’espaces de liberté à disposition des chiens et de leurs propriétaires, s’approcher de l’Office fédéral des routes et de La Chaux-de-Fonds pour conserver la piste cyclable et le chemin de mobilité douce entre la Mère commune et la Métropole horlogère dans son état et son tracé actuels, analyser les croisements et les passages pour piétons qui posent des problèmes pour la sécurité des piétons et apporter les modifications nécessaires et enfin étudier la mise en place d’un remonte-pente pour vélos sur la montée du Crêt. /cwi