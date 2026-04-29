Réunion à huis clos des autorités locloises

Pas de public, pas de médias ce mercredi soir au Locle. Le Conseil général devait siéger en séance ordinaire. La réunion a été annulée et remplacée par une séance d’information à huis clos.

Une séance gommée, ça n’est pas extraordinaire dans la Mère commune. De tête, ça arrive une à deux fois par année. Ce qui est inhabituel, c’est qu’il soit précisé sur la planification des séances du Conseil général, un document public, la raison de cette annulation. Ici, le remplacement par une séance d’information à huis clos. Renseignement pris auprès de la Chancellerie communale, la presse est bien exclue de cette rencontre.

Mais, est-ce bien légal ? La rédaction de RTN a sollicité le préposé à la protection des données et à la transparence. Il nous a redirigés vers le règlement général du Locle et l’Office cantonal des communes.

Le premier précise que « si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, le Conseil général peut, à la majorité des membres présents, ordonner le huis clos ou n’autoriser que la présence des médias ». Le second, l’Office cantonal des communes, répond qu’il faut prendre contact avec la Commune, ce qui a déjà été fait. Quant à la question de la légalité, l’office de l’État nous a orientés vers le préposé à la protection des données et à la transparence, lui aussi déjà sollicité.

Conclusion, on tourne en rond, on n’obtient pas de réponse claire.

Il semblerait que le dossier qui demande une séance d’information à huis clos total soit la station d’épuration des eaux usées. Un véritable serpent de mer dans la Mère commune, on en parle depuis plus de 10 ans.

Selon nos informations, les membres de la Commission occasionnelle nouvelle STEP sont fâchés. Le Conseil communal leur aurait présenté dernièrement un rapport qui ne correspondait pas à ce qui était attendu.

Plutôt que de se prendre une veste en public, lors d’une séance ordinaire du Conseil général, l’exécutif a, semble-t-il, préféré organiser une séance d’information dans l’intimité, entre élus, loin des oreilles de la presse. /cwi