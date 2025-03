Un conseil général pas comme les autres au Locle

Une trentaine d’adolescents et de jeunes adultes étaient présents jeudi soir dans la salle du Conseil général du Locle. Le PLR a déposé une motion qui visait à étudier la possibilité de construire un parking en lieu et place du terrain multisports appelé le terrain bleu. Et même si l’avenir de cette place, n’était pas directement en jeu ce soir-là, il était important pour ces jeunes de savoir ce qui pouvait advenir de ce lieu qui leur est cher. Pour eux, le terrain bleu est un lieu de rencontre et possède une forte charge émotionnelle, puisqu’une plaque commémorative y a été installée en mémoire d’un de leurs amis, un jeune Loclois disparu soudainement en 2021. Cet aspect émotionnel revêt une importance particulière dans la manière de traîter le dossier, selon la conseillère générale POP Anne-Lise Debets : « Le côté émotionnel nous semble prioritaire. Il ne peut pas être mis dans la balance sans une réflexion beaucoup plus approfondie. »