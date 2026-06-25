L’exécutif du Locle passe à 80%

Un taux d’occupation à la hauteur de la tâche. Les conseillers communaux du Locle travailleront dès le début de l’année prochaine à 80%. Le législatif a accepté mercredi soir d’augmenter de 20% la quotité par 29 voix pour, 2 contre et 2 abstentions. L’incidence pour les finances de la collectivité publique sera de 210'000 francs.

Tous les groupes se sont accordés à dire qu’il était temps de franchir ce pas. « Il est important de reconnaitre correctement l’engagement des conseillers communaux », a-t-on entendu du côté du POP. Ce taux est justifié par « les enjeux et les missions qui incombent » aux représentants de l’exécutif, a ajouté le groupe PS-Les Verts. Quant aux coûts de la mesure, « c’est un investissement plutôt qu’une charge », a conclu la droite.

Au sein du Parti ouvrier et populaire, on a tout de même fait part d’un certain malaise, « dans un contexte où les entreprises licencient et la précarité augmente ».

Le chef du groupe POP Vivian Bologna a rappelé qu’un postulat demandant une égalité de traitement salariale entre employés nouvellement engagés et collaborateurs en place depuis quelques années n’avait toujours pas obtenu de réponse deux ans et demi après son déport.