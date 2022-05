Des éducateurs de rue dans les Vallées

Le Service d’éducation de rue (SER) débarque au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz. Depuis le début de l’année, les éducateurs de la fondation Carrefour sont présents dans les Vallées, 20 ans après leur arrivée au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Le SER a pour objectif d’être disponible dans les rues, et d’aller directement à la rencontre des jeunes de 10 à 25 ans là où ces derniers se réunissent. Les abords de collèges, les gares et les arrêts de bus, mais aussi les parcs sont par exemple ciblés.