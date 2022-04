Pour un meilleur contrôle des comptes neuchâtelois

À titre de comparaison, le parti neuchâtelois avance que 98% des recommandations émises par la Cour des comptes de Genève - créée en 2006 - ont été prises en cause et 60% suivies de mesure. En tout, l'État lémanique aurait identifié pour 500 millions de francs d'économie en 16 ans.







Un contre-projet critiqué

Balayé par le Grand Conseil, le texte proposé au peuple neuchâtelois sera accompagné d’un contre-projet élaboré par le Conseil d’État. Celui-ci vise à renforcer la Loi sur les subventions et rendre le contrôle cantonal des finances (CCFI) plus autonome. Un comité d'audit sera aussi créé et se chargera des relations entre le CCFI, le Conseil d'État et le Grand Conseil.



Pour le chargé de communication du Centre, Freddy Rumo, ce contre-projet est un leurre et ne peut en aucun cas se réclamer indépendant.