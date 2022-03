Cour des comptes : un contre-projet pour plus de transparence

Le Conseil d'Etat, le Grand Conseil et l'Association des communes neuchâteloises (ACN) demandent de rejeter l'initiative « Pour une Cour des comptes », soumise au vote le 15 mai. Selon eux, le contre-projet répond aux préoccupations de transparence des initiants, sans créer une nouvelle structure onéreuse.

Le contre-projet est « la bonne réponse aux questions posées par l'initiative », a déclaré mardi Quentin Di Meo, président PLR du Grand Conseil. Il introduit une plus grande garantie d'indépendance, un renforcement de l'activité de contrôle, une meilleure transparence et un développement de l'évaluation des politiques publiques.

« La création d'une Cour des comptes toucherait à l'équilibre des trois pouvoirs, sans les revoir, ce qui risque d'entraîner des conflits de compétences », a expliqué Laurent Kurth, conseiller d'Etat en charge des finances. Avec une élection des juges de l'organe tous les six ans, il y a un risque de politisation des contrôles.

Selon le conseiller d'Etat, une Cour des comptes engendrerait une perte de synergies relativement importante. L'audit de gestion du contrôle final des finances (CCFI) profite au contrôle annuel des comptes et inversement.

Laurent Kurth estime que quand on veut « augmenter la transparence, on ne cherche pas à complexifier mais à simplifier ». Le Conseil d'Etat a ainsi façonné un contre-projet, qui renforce la loi sur les subventions et qui rend le CCFI plus autonome et indépendant. Laurent Kurth qui estime par ailleurs que cette Cour des comptes ne permettra pas de réalsier des économies, comme l'affirment les initiants: