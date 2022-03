Promouvoir le service militaire auprès des Neuchâteloises

Neuchâtel veut plus de femmes dans l’armée. Le canton annonce ce lundi l’organisation d’une journée pour informer les Neuchâteloises de 18 à 27 ans sur le service militaire. La journée d’orientation se tiendra le samedi 9 avril au château de Colombier. « Le but est de leur présenter les possibilités d’engagement et de formation dans l’armée suisse où les femmes ne représentent aujourd’hui qu’un faible pourcentage des effectifs », précise le canton dans un communiqué. Une journée similaire avait été organisée en 2020.