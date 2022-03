Le toit du collège de Fontainemelon produit de l’énergie

Un toit source d’énergie. La centrale solaire installée sur le collège de Fontainemelon est désormais opérationnelle. Les travaux se sont achevés fin février et l’installation a été mise en route en ce mois de mars. Au total, 264 panneaux solaires photovoltaïques couvrent la toiture, récemment rénovée. Cette installation solaire est en mesure de couvrir la consommation d’électricité de 30 ménages avec une puissance de 100 kilowatts, selon un communiqué de Val-de-Ruz publié ce vendredi.

Le projet a été rendu possible par la participation financière de 57 particuliers et entreprises qui ont souscrit à 247 parts de la coopérative solaire Coopsol selon les autorités. Le coût de la centrale s'élève à 123'500 francs. Un deuxième projet est d'ores et déjà à l'ordre du jour.