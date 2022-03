Des réfugiés ukrainiens se réveillent dans le Jura

Des réfugiés de la guerre en Ukraine ont ouvert les yeux pour la première fois dans le Jura ce lundi. 23 personnes, pour la majorité des femmes et des enfants, sont arrivées dimanche en fin de journée à Alle. Elles viennent de tous horizons et certaines étaient encore sous les bombes la semaine passée. Ces Ukrainiens ont passé la nuit ensemble dans une salle d’un bâtiment communal. Lund matin, elles ont pu échanger entre elles, alors que certaines étaient sur leur téléphone pour essayer d’avoir des informations sur l’évolution du conflit sur place, mais aussi des nouvelles de leurs proches restés là-bas, tandis que les enfants jouaient.

L’émotion est très présente quand elles évoquent ce qu’il se passe dans leur pays et ce qu’elles ont vécu avant d’arriver en Suisse, mais elles font face et sont dans l’action. Les choses se mettent gentiment en place d’un point de vue administratif. Les services de la commune ont effectué l’enregistrement de leur passeport en fin de matinée. Et dans l’après-midi, ces 23 Ukrainiens ont été répartis dans les familles d’accueil qui les hébergeront, ces prochains jours, voire ces prochaines semaines.





Un élan de solidarité et de la reconnaissance

L’élan de solidarité est bien présent dans la région, selon le maire de Alle Stéphane Babey : « Nous avons reçu bien assez d’habits et de jouets. Nous allons à présent lancer une collecte de fonds afin de subvenir financièrement aux besoins de ces personnes. Nous avons aussi besoin de traducteurs, car très peu d’entre elles parlent l’anglais ». On sent d’ailleurs bien la reconnaissance de ces Ukrainiens d’être à présent en sécurité et le premier mot de français qu’ils tiennent à dire c’est « merci ».

Emilie Muhmenthaler a pu s’entretenir avec Svetlana qui est arrivée dimanche en Ajoie avec sa famille, grâce au concours de Ludmila, une Ukrainienne domiciliée dans le Jura depuis une vingtaine d’années. Entretien à écouter ci-dessous :