Un an d’accueil de réfugiés ukrainiens à Neuchâtel

C’est le plus fort afflux de réfugiés de ces 25 dernières années dans le canton. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le canton de Neuchâtel a recueilli 1'262 personnes, ont indiqué jeudi les autorités cantonales lors d’un bilan sur l’accueil dans le canton. Dans le détail, le canton compte 848 femmes et 414 hommes au bénéfice d’un permis de protection S, dont 370 enfants entre 0 et 15 ans. Ils sont 60% à vivre en appartement, 25% dans une famille d’accueil et 15% dans l’un des trois centres cantonaux d’hébergement collectif.







Solidarité saluée

Le Conseil d’Etat a salué l’élan de solidarité au sein de la population neuchâteloise : près de 300 ménages ont ouvert leur porte à des réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Mandaté par l’Etat pour accompagner l’accueil, la Croix-Rouge tire un bilan positif de cette expérience, a souligné le gouvernement.







L’enjeu de l’intégration

Après l’urgence de l’accueil, « la priorité a été mise sur l’accès aux soins », ont détaillé les autorités. L’acquisition du français a également été considéré comme un moteur clé de l’intégration et des cours semi-intensifs ou intensifs ont été proposés aux réfugiés. Aujourd’hui, une cinquantaine de classes sont ouvertes dans le canton. Depuis mars 2022, 74 autorisations de travail pour employer des bénéficiaires du permis S ont été octroyées à Neuchâtel et 18 réfugiés se sont inscrits comme demandeur d’emploi. « La perspective d’un retour à brève échéance est vraisemblablement un frein à l’intégration professionnelle », a souligné le Conseil d’Etat.

La scolarisation a également été un enjeu d’importance. Plus de 190 élèves fréquentent désormais les écoles du canton, ainsi que deux classes de 1er accueil des centres de Couvet et Perreux. Au total, 67 jeunes ukrainiens entre 15 et 21 ans ont été répartis entre les lycées Jean-Piaget et Blaise-Cendrars et une classe JET – Jeunes en transition - du CPNE. Cinq réfugiés ont encore été directement intégrés comme élèves réguliers dans un lycée.

Pour les autorités cantonales, l’enlisement du conflit en Ukraine pose désormais de nouveaux enjeux avec la prolongation du séjour des réfugiés. /comm-gtr