Elisabeth Baume-Schneider : « une nécessité vitale de reconstruire l'Ukraine »

A l'heure où l'armée russe progresse dans le Donbass, la conférence de Lugano dédiée à la reconstruction de l'Ukraine s'est ouverte ce lundi. Présente sur place en tant que membre du Bureau du Conseil des Etats, la sénatrice jurassienne Elisabeth Baume-Schneider dresse le bilan des premiers échanges entre les parlementaires suisses et leurs homologues ukrainiens. Selon elle, les différents points clés de l'attention doivent être l'énergie et l'éducation, ainsi que montrer de l'empathie et apporter des solutions à l'Ukraine. /eli