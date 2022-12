Des réfugiés ukrainiens seront logés dans l’Hôtel de la Vue-des-Alpes

L’Hôtel de la Vue-des-Alpes accueillera des Ukrainiens. L'Etat de Neuchâtel logera des ressortissants en provenance d’Ukraine dans le Val-de-Ruz pour une durée de 6 à 9 mois maximum. Il l'a annoncé jeudi matin dans un communiqué. Selon le scénario de la Confédération, le nombre de réfugiés devrait augmenter en Suisse, jusqu’à 35'000 demandes supplémentaires, cet hiver en raison des importantes difficultés d’approvisionnement énergétique auxquels l’Ukraine fait face. Le Canton recherche des solutions d’hébergements pour parer à cette éventualité et recevoir ces personnes dans les meilleures conditions possibles. L’Hôtel de la Vue sera donc investi d’ici janvier 2023, Le site pourra accueillir jusqu'à 77 personnes, voire une centaine en cas de très forte affluence.





Plus de 1’200 personnes à Neuchâtel

Le Canton loge actuellement plus de 1'200 personnes en provenance d’Ukraine. Plus de la moitié ont pu être logées en appartements et 13% vivent dans un centre d’hébergement collectif, indiquent les autorités. Le reste a pu bénéficier de la solidarité des familles d’accueil neuchâteloise. /comm-cro