Une aide Covid supplémentaire

L’Etat de Neuchâtel mobilise une aide supplémentaire face à la crise du Covid-19. Il l’a annoncé jeudi matin dans un communiqué : il met en place une aide à fonds perdus pour fin 2021. Elle concerne les entreprises particulièrement touchées par le durcissement des mesures sanitaires prises dans les derniers mois de l’année, en raison de la cinquième vague de la pandémie. Il s’agit de couvrir une partie des coûts fixes, et de limiter les effets négatifs sur le chiffre d’affaires.

Parmi les secteurs concernés, on peut citer l’hôtellerie-restauration et les loisirs, les fitness, les boîtes de nuit, les agences de voyages, caristes et compagnies de taxis ou encore les forains. Le Service de l'économie contactera directement les entreprises concernées. Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au 30 avril. /comm-jhi