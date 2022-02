Laurent Kurth privilégie la variante la plus prudente

Laurent Kurth prône la prudence. Le conseiller d’État neuchâtelois a livré à RTN « son appréciation personnelle à chaud » après la mise en consultation mercredi des mesures d’assouplissement du Conseil fédéral dans la lutte contre le Covid-19. Deux variantes sont sur la table : la première propose la fin de presque toutes les restrictions et ceci dès le 17 février, notamment l’abandon du certificat Covid et du port du masque. La seconde, plus prudente, milite pour une levée des mesures en deux temps. C’est cette dernière que Laurent Kurth privilégie. Le point sur la situation sanitaire dans le canton de Neuchâtel avec le ministre en charge de la santé.