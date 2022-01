Le Conseil d’Etat neuchâtelois pour la suppression de la 2G+

Réduire la validité du certificat Covid, revoir la stratégie de dépistage ou encore interdire l’enseignement présentiel au degré tertiaire. Les Cantons avaient jusqu’à ce lundi pour répondre à la mise en consultation des mesures proposées par le Conseil fédéral mercredi dernier. Tour d’horizon avec le conseiller d’Etat en charge de la santé Laurent Kurth.

Aux yeux du Conseil fédéral, il faudrait revoir la stratégie de dépistage, car les laboratoires d’analyses sont débordés, et abandonner les tests antigéniques. Le gouvernement neuchâtelois y est favorable et suggère même d’aller plus loin en supprimant la règle des 2G+, soit personnes vaccinées ou guéries qui doivent présenter en plus un test négatif. Les précisions de Laurent Kurth.