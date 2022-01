Omicron inquiète le monde du travail

La moitié de la population suisse pourrait tomber malade du Covid-19 en quelques semaines, selon Richard Neher, membre de la « taskforce » de la Confédération. Le variant Omicron progresse à une vitesse fulgurante dans le pays. Ces prévisions inquiètent certaines entreprises, qui constatent déjà des absences de personnel plus nombreuses en raison des infections ou des mises en quarantaines.

Il s’agit donc pour les autorités de faire une pesée d’intérêt entre la santé publique et le fonctionnement de la société. Lundi le Canton de Neuchâtel a mis en place de nouvelles mesures pour limiter le nombre de quarantaines. Elles ne concerneront désormais plus que les personnes non vaccinées qui partagent le même foyer qu’une personne atteinte du Covid-19. La durée de ces quarantaines passe également de 10 à 7 jours. Contactée, l’Union syndicale cantonale indique comprendre ces mesures mais rappelle l’importance des gestes barrière dans les entreprises qui sont d’après elle trop peu contrôlées.