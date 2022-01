Neuchâtel diminue aussi la quarantaine à sept jours

Le canton de Neuchâtel s’aligne sur les mesures proposées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) vendredi dans le cadre de la pandémie. Le temps de quarantaine est adapté pour les cas contacts dès ce lundi, selon une communication des autorités cantonales.

Désormais, les personnes vivant dans le même ménage que celle qui a été testée positive au Covid-19 sont soumises à sept jours de quarantaine au lieu de dix. Cette quarantaine est annulée si le cas contact a reçu sa dernière dose du vaccin dans les quatre derniers mois ou est guéri depuis moins de quatre mois, test PCR ou antigénique à l’appui. Les personnes travaillant dans une entreprise ayant mis en place des tests répétitifs sont aussi exemptées de quarantaine.

Un test n’est plus nécessaire pour sortir de quarantaine et la sérologie positive ne permet plus d’y échapper. Pas de changement pour les personnes positives au covid: elles doivent rester à l’isolement pendant 10 jours.





Pas de quarantaine si le cas positif vit dans un autre ménage

Autre changement important: si le cas contact ne vit pas dans le même ménage que la personne positive alors il n’a pas besoin de se mettre en quarantaine. Le Canton de Neuchâtel recommande dans ce cas de se faire tester quatre à sept jours après le dernier contact avec la personne positive, de porter un masque en tout temps, d’éviter les lieux publics et de limiter autant que possible les contacts de moins d'1m50 avec ses collègues ou son entourage.





Equipes de traçages débordées

Depuis quelques jours, le médecin cantonal dénombre 500 nouvelles déclarations de cas de Covid-19 par jour. Les enquêteurs qui doivent informer rapidement les personnes testées positives et leurs cas contacts sont donc débordés. Dans la mesure du possible, les échanges se font désormais par courriel plutôt que par téléphone. /comm-swe