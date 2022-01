Neuchâtel ouvre la vaccination dès 5 ans

Le canton de Neuchâtel rend la vaccination possible pour les enfants entre 5 et 11 ans. Deux après-midis de vaccination contre le coronavirus sont organisés les 8 et 15 janvier 2022 à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds, entre 14h30 et 18h et sur rendez-vous uniquement. Cette vaccination sera effectuée par des pédiatres du canton et des infirmières spécialisées en pédiatrie. Pour les enfants et leurs parents, un accueil est assuré par l’association « Le Chariot Magique » afin de créer un climat ludique et apaisant, indique ce lundi le canton de Neuchâtel dans un communiqué.

La vaccination est recommandée pour les enfants dès 5 ans s’ils sont atteints d’une maladie chronique par exemple, ou s’ils sont en contact étroit avec des personnes à risques, par exemple en raison d’une immunodéficience.

Pour Alessandro Diana, pédiatre et expert à Infovac, c’est une bonne nouvelle. Mais il recommande aux parents de faire un test sérologique avant de faire vacciner leur enfant :