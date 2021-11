Val-de-Ruz : deux dons pour sauver les camps

Bonne nouvelle pour la jeunesse du Val-de-Ruz : l’Association pour la santé et le bien-être des enfants neuchâtelois et la Fondation de l’Hôpital de la Providence se sont unies pour financer les camps de ski du Cercle scolaire vaudruzien, que la commune a voulu annuler. Cette intervention unique et exceptionnelle s’inscrit dans le contexte d’une collectivité publique fortement touchée par les inondations de l’été 2019, puis, comme le reste du pays, par la pandémie de Covid 19.

Les deux institutions libéreront un total de 100'000 francs grâce aux fonds et aux revenus de leurs activités respectives. Il n’est toutefois pas question de se substituer durablement aux responsabilités communales en faveur de la jeunesse.

Le Conseil communal de Val-de-Ruz a confirmé à l’Association pour la santé et le bien-être des enfants neuchâtelois que les camps de ski pourront être maintenus grâce à ce don. /aju