Un duo à la tête du Service de l’économie de La Chaux-de-Fonds

Deux nouveaux visages pour le Service de l’économie de La Chaux-de-Fonds. Le Conseil communal annonce ce vendredi la nomination de deux responsables à la tête de l’organe. Le Service sera dirigé dès le 15 novembre par Andreas Jurt, consultant indépendant pour les PME et associé partenaire d’une société de gestion de fortune. Il sera chargé de l’attractivité économique. Le développement économique sera, lui, géré par Alessandro Arcieri, actif dans la sous-traitance horlogère et la bijouterie. Ensemble, ils coordonneront « toutes les actions de promotion et de mise en réseau », précisent les autorités dans un communiqué. Les deux hommes seront directement subordonnés au conseiller communal responsable du Dicastère de l’économie, des finances, de l’action sociale et des services internes (DEFASI).





Nouveaux responsables, nouveau service

Cette double nomination intervient avec le retour du Service de l’économie de la commune. Après avoir abandonné cet organe en septembre 2016, l’exécutif avait proposé de le ressusciter en août 2021, après le dépôt au Conseil général de deux motions multipartis. Ainsi, « la Ville souhaite se positionner comme un acteur proactif et évolutif dans son attractivité économique ». /comm-gtr