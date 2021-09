Le Tourbillon nouveau journal officiel de La Chaux-de-Fonds

Un nouveau « canard » voit le jour dans le canton de Neuchâtel. « Le Tourbillon » sera lancé vendredi en tant que journal officiel de la Ville de La Chaux-de-Fonds, annonce jeudi le service de la communication.

À l’image de ce qui existe déjà par exemple à Neuchâtel, avec le journal N+, ce nouveau venu informera de la vie chaux-de-fonnière sous ses formes politiques, associatives et commerciales. Le journal a comme but de renforcer les liens entre la population et la Ville, indique le Conseil communal. Imprimé dans les locaux de l’Imprimerie des Montagnes, il sera également disponible en ligne.

À noter que Le Tourbillon sera l’invité vendredi de la toute nouvelle chronique de la Matinale RTN « Mon Régio ». Yannick et Noemy recevront chaque vendredi à 7h10 un responsable d’édition de l’une des six publications régionales (Le Tourbillon, N+, Val-de-Ruz info, Littoral Région, Le Courrier du Val-de-Travers et le Bulcom), pour en présenter et en décrypter le contenu. /comm-lre