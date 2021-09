Bienvenue à Heimatland : le public invité à jouer le rôle des migrants

Quatre acteurs et actrices professionnels et huit étudiants familiers avec le théâtre ou l’improvisation se mettent dans les bottes des bureaucrates, de policiers ou de banquiers. Leur rôle ? Faire respecter les règles en vigueur à Heimatland, déterminer le profil – le type de permis, le droit ou non de décider où habiter ou de voyager, etc. – des migrants de substitution et les guider, tant bien que mal, dans le bâtiment Bréguet 2 de l’UniNE. Pour l’occasion, un étage entier de ce dernier a été redécoré en bureaux administratifs.





Un jeu de rôle participatif

A leur arrivée, les spectateurs sont assignés à des rôles tous différents et reçoivent leurs documents officiels. Ils y trouvent des objectifs à atteindre, des membres du personnel à rencontrer auxquels ils doivent faire tamponner leurs papiers pour avancer dans leur quête. Mais tout n’est pas si simple car les informations, souvent incomplètes, sont distribuées avec parcimonie par les maîtres du jeu, les « grands intégrateurs ».