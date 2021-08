Tradition d’ouverture : NeuchàToi interroge

De gauche à droite : Jorris Sermet, collaborateur du Service de la cohésion multiculturelle (COSM), Saoussen Hammami et Christian Mermet, membres du comité d’organisation de NeuchàToi, Brigitte Lembwadio, présidente de NeuchàToi et vice-présidente de la Communauté pour l‘intégration et la cohésion multiculturelle, Zsuzsanna Béri, membre du comité, et Vânia Carvalho, cheffe du COSM et déléguée aux étranger-ères-s.