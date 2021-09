34 classes en quarantaine depuis la rentrée scolaire

Après trois semaines d’école, 267 enfants d'âge préscolaire ou en scolarité obligatoire ont été testés positifs, soit 1,5% de l'effectif total.

« Deux dépistages massifs ciblés ont été réalisés suite à une augmentation des cas dans des collèges avec plusieurs classes mises en quarantaine », a indiqué mardi le canton de Neuchâtel. Dans le premier cas, six classes ont été testées et un seul nouveau cas a été détecté.

Dans le second cas, 14 élèves supplémentaires ont été détectés positifs, portant le total d’élèves positifs à 32 pour cet établissement, basé au Locle. Cela a conduit à la fermeture de sept classes supplémentaires par les autorités scolaires. Actuellement, 22 classes du canton et une structure d'accueil sont encore en quarantaine.

Trois structures d’accueil ont été touchées par une quarantaine depuis la rentrée. Une n’a pas pu être testée et a été mise en quarantaine stricte. Les deux autres ont été entièrement dépistées. Pour l’une de ces deux structures, aucun nouveau cas n’a été détecté et l’entité a pu être rouverte. Dans l’autre cas, cinq nouveaux enfants et deux adultes ont été testés positifs, portant le total à huit, respectivement cinq cas positifs. /ATS-tbu