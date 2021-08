Post-obligatoire : le port du masque reste prescrit

Les élèves neuchâtelois du post-obligatoire devront continuer à porter le masque à la rentrée. Dans les lycées, 99 élèves supplémentaires par rapport à la rentrée précédente, qui comptait 2474 élèves en 2020, ont été recensés.

« Par principe de précaution au vu du taux encore insuffisant de personnes vaccinées et de la contagiosité de certains variants, il a été décidé du maintien du port du masque en classe. Ces mesures visent à assurer un enseignement en présentiel de qualité, en effectif complet, et à minimiser des mises en quarantaine et des fermetures de classes », a indiqué jeudi le Département de la formation, de la digitalisation et des sports.

Si les élèves des lycées en 1ère année augmentent dans le canton, le Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds enregistre une stagnation avec 229 étudiants, contre 231 en 2020. Par manque d'inscriptions, la filière bilingue français-allemand ne sera pas ouverte, mais une classe de 23 élèves en formation bilingue français-anglais a été constituée.





Recul des maturités bilingues

Le Lycée Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, connaît une hausse de ses effectifs de 1ère année avec 371 inscrits, contre 299 en 2020. Dans le détail, 85 élèves intègrent la filière bilingue français-anglais, alors qu'ils n'étaient que 67 la rentrée précédente.

De son côté, le Lycée Jean-Piaget, basé dans le chef-lieu, voit sa cohorte d'élèves de 1ère année inscrits en filière de maturité gymnasiale diminuer légèrement (216 contre 233 en 2020). La filière bilingue français-allemand attire cette année 21 élèves en 1ère année.

Au total, 363 élèves de toutes les années scolaires des lycées sont inscrits dans une filière de maturité gymnasiale bilingue, soit 16,4% de l'effectif. Dans le détail, 91 élèves suivent une filière bilingue français-allemand et 272 une filière français-anglais. C'est légèrement moins que l'année scolaire précédente, où 19,4% des élèves effectuaient une maturité gymnasiale bilingue. /ats-vre