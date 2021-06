Le Canton lance un appel à la vaccination

La campagne de vaccination porte ses fruits dans le canton de Neuchâtel. Six mois après son lancement, plus de 50% de la population neuchâteloise a reçu une première dose et 80% des seniors de plus de 75 ans ont reçu leurs doses. L’objectif de vacciner pleinement 90'000 personnes à la fin juillet sera réalisé. C’est bien mais c’est insuffisant, selon le Conseil d’Etat neuchâtelois. Le gouvernement vise un taux de couverture vaccinale de 80%. Le Canton lance un appel à se faire vacciner. Les jeunes dès 12 ans peuvent d’ailleurs s’inscrire par téléphone dès ce lundi pour se faire piquer à La Chaux-de-Fonds.

Pour Laurent Kurth, ministre en charge de la santé, il ne s’agit pas de faire la morale aux Neuchâtelois :