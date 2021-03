Les compétences d'entreprises au service de la vaccination

Les centres de vaccination contre le Covid-19 rôdent leurs procédures avant une montée en puissance attendue pour fin avril – début mai dans le canton de Neuchâtel. A ce jour, 21'354 premières doses ont été administrées, auxquelles s’ajoutent 13'847 deuxièmes doses. Deux structures sont actuellement en activité, celle de La Maladière à Neuchâtel et de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Le centre de Cernier n'est pour le moment plus utilisé pour la vaccination. Désormais, certains médecins et pharmaciens sont aussi autorisés à administrer le vaccin contre le coronavirus à Val-de-Travers. La région sert de test en la matière.

Le Canton de Neuchâtel a choisi de déléguer à une dizaine d’entreprises partenaires les différentes missions à réaliser dans les centres de vaccination. C’est à NOMAD qu’il revient de réaliser les piqûres mais c’est par exemple une société de restauration qui gère la coordination, l’accueil et la sortie des personnes venues se faire vacciner. La cheffe de projet pour la vaccination dans le canton de Neuchâtel, Julie Reynaud :