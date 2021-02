La rue de la Côte en chantier cet été au Locle

Le désormais habituel gros chantier routier en ville du Locle concernera cet été le versant nord de la Mère Commune. Le Conseil général a accepté mercredi soir deux crédits d’un montant total d’1,15 million de francs à l'unanimité pour refaire complètement ce tronçon qui relie le centre-ville aux quartiers de l’hôpital et des Monts.

Une portion située entre le carrefour avec la rue des Billodes et celui avec la rue de la Gare sera en chantier d’avril à fin octobre, indique le rapport du Conseil communal. La mobilité douce sera la grande gagnante de cette réhabilitation. D’une part, un trottoir sera aménagé en lieu et place du marquage jaune et peu visible actuel. D’autre part, la rue passera en zone 30. Un escalier sera aussi construit dans le talus côté gare, afin d’améliorer la sécurité des étudiants se rendant au CIFOM. En parallèle, le collecteur sera changé pour séparer les eaux claires des eaux usées.

À noter que la circulation restera possible à l’aide de feux durant le chantier. Des déviations seront tout de même mises en place via les rues de la Gare et de Bellevue. /comm-lre