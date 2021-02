Les vaccinations ouvertes aux plus de 65 ans dès le 1er mars

La campagne de vaccination contre le coronavirus suit son cours dans le canton de Neuchâtel. Dès le premier mars, les personnes de 65 ans et plus seront éligibles à l'injection du sérum. Les personnes intéressées âgées entre 65 et 74 ans peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur la plateforme du canton. Par voie de communiqué, l’Etat de Neuchâtel précise que la centre de vaccination de La Chaux-de-Fonds ouvrira ses portes le 24 février à Polyexpo. Tout comme à Neuchâtel, ce centre sera ouvert chaque jour de la semaine de 7h30 à 19h30. Chacun de ces centres sera en mesure de vacciner 960 personnes par jour, selon la quantité de vaccins à disposition. La période ouverte aux inscriptions s’étend actuellement du 1er au 24 mars.





Première phase d’injections terminée dans les EMS

Le personnel des EMS et ses résidents volontaires ont tous pu recevoir leur première dose du sérum. Les secondes injections seront effectuées d’ici la mi-mars. Ce sont donc 9'199 personnes qui ont pu bénéficier de la vaccination. S’il n’est pas encore possible de définir quand la campagne s’étendra aux cabinets médicaux et aux pharmacies, les autorités articulent l’objectif de vacciner 90'000 personnes d’ici l’été, si les livraisons de vaccins se poursuivent. /comm-lfe