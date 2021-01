Tous les commerces ont fermé pour la première fois ce dimanche

Qui n’est jamais allé s’acheter un paquet de pâtes ou un bout de viande un dimanche pour combler une fringale ? Depuis ce dimanche ce n’est plus possible. Les nouvelles mesures de restriction pour lutter contre le coronavirus empêchent dorénavant les commerces d’ouvrir le jour du Seigneur. Cela concerne aussi les shops de stations-service ou les kiosques. Seules les boulangeries et les pharmacies sont exemptées. Un coup dur pour la branche qui vit en grande partie sur les horaires du soir et les jours de repos pour faire du chiffre. Un sentiment d’incohérence et d’injustice se fait également ressentir, alors que les autres magasins peuvent ouvrir normalement le reste de la semaine.