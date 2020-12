Les vaccinations débuteront le 28 décembre à Neuchâtel

La population neuchâteloise de plus de 16 ans aura la possibilité de se faire vacciner par la suite en se rendant dans l’un des centres cantonaux de vaccination, chez son médecin ou encore dans les pharmacies autorisées. Les détails sur la localisation des centres de vaccination seront donnés en temps voulu. Un dispositif de prise de rendez-vous en ligne et par téléphone sera proposé.







Diminuer le poids la maladie

La vaccination est gratuite et non-obligatoire, rappellent les autorités. Ce vaccin vise à diminuer la récurrence des symptômes les plus graves, et ainsi de préserver un système de santé mis sous pression. « Plus le nombre de personnes vaccinées sera élevé, plus la protection de la population sera efficace », souligne le Canton.

/comm-lfe-ara