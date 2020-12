Budget accepté dans la douleur à Val-de-Travers

La majorité absolue a à peine été dépassée lundi soir lors de la séance du Conseil général de Val-de-Travers. Le budget 2021 était le gros dossier de la soirée à espaceVAL à Couvet. Sur les 31 membres présents, 18 seulement ont validé le budget qui table sur un déficit record: 5,1 millions de francs, seulement compensé par le prélèvement d'un million et demi de francs dans la réserve de politique conjoncturelle.

Au sein des partis, l’UDC s’est opposée à ce budget et a demandé au Conseil communal de revoir sa copie. Les Verts ont préféré s’abstenir en vue du déficit important. Les autres groupes ont, eux, globalement soutenu la copie de l’exécutif, non sans la critiquer. Le PLR, mais aussi le POP, ont par exemple relevé qu’il faudra faire des choix l’année prochaine, et ont promis de valider des investissements uniquement pour des projets indispensables pour la population.