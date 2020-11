Soutien de 140'000 francs pour une coproduction chaux-de-fonnière

Précarité et saturation. Ce sont les notions qui seront abordées dans le projet théâtral DIEstinguished de la chorégraphe La Ribot. Par précaire, elle entend « le caractère de ce qui est fragile dont l’existence est menacée à tout moment ». La chorégraphe a remporté ce mercredi un prix de 140'000 francs décerné par le concours biennal « Label+ romand – arts de la scène », qui lui permettra de monter, avec cinq interprètes de la compagnie la Ribot et dix interprètes locaux, une chorégraphie qui « défie les cadres et les formats de la scène ». Cette création est coproduite par le Théâtre populaire romand (TPR) de La Chaux-de-Fonds et par le Théâtre Vidy-Lausanne. La première de la chorégraphie est prévue le 13 octobre 2022 au TPR. /comm-lfe