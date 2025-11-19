Un duo pour le TPR

Françoise Boillat et Guillaume Béguin ont été nommés à la direction du Théâtre populaire romand ...
Un duo pour le TPR

Françoise Boillat et Guillaume Béguin ont été nommés à la direction du Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds. Ils doivent prendre leurs fonctions en juillet 2026, après le départ d’Anne Bisang.

Le Théâtre populaire romand va continuer avec une direction en tandem. (Photo : archives). Le Théâtre populaire romand va continuer avec une direction en tandem. (Photo : archives).

C’est un duo qui va reprendre la direction du TPR. Le Théâtre populaire romand l’indique mercredi matin dans un communiqué. Le tandem formé de Françoise Boillat et Guillaume Béguin a séduit le comité de sélection et le Conseil de fondation, chargé d’opérer ce choix. Pour reprendre l'institution théâtrale chaux-de-fonnière, les deux artistes ont présenté un projet axé sur trois valeurs : la joie, le soin et l’héritage.

Comédienne quinquagénaire née à La Chaux-de-Fonds, Françoise Boillat a fondé la Compagnie du Gaz. Elle enseigne et coordonne la formation théâtrale préprofessionnelle du TPR depuis 2011.

Guillaume Béguin est également un comédien né à La Chaux-de-Fonds il y a une cinquantaine d’années. Il a fondé la Compagnie de nuit comme de jour et pratique l’écriture en plus des arts de la scène. Il enseigne également jeu et mise en scène au sein de différentes institutions.

La nouvelle direction du TPR doit prendre ses fonctions au départ de l’actuelle directrice, Anne Bisang, le 1er juillet 2026, après une période de transition en juin. /comm-jhi


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Après le Giron du Nord, le démontage

Après le Giron du Nord, le démontage

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 11:30

Gérard Castella : « Une vraie équipe avec un vrai chef »

Gérard Castella : « Une vraie équipe avec un vrai chef »

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 10:50

« C’est quoi ton association » : Le Dating du bénévolat revient à Neuchâtel pour connecter bonnes volontés et associations

« C’est quoi ton association » : Le Dating du bénévolat revient à Neuchâtel pour connecter bonnes volontés et associations

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 10:30

« Faites-nous rire » : 2025 dans le rétro, avec Lord Betterave

« Faites-nous rire » : 2025 dans le rétro, avec Lord Betterave

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 09:44

Articles les plus lus

Un homme braque la station-service des Draizes et prend la fuite

Un homme braque la station-service des Draizes et prend la fuite

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 17:01

Gabegie mardi soir dans les tunnels de l’A5

Gabegie mardi soir dans les tunnels de l’A5

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 19:08

Feu vert au projet de rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière

Feu vert au projet de rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 23:42

Boudry réforme son administration

Boudry réforme son administration

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 10:51