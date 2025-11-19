Un duo pour le TPR

C’est un duo qui va reprendre la direction du TPR. Le Théâtre populaire romand l’indique mercredi matin dans un communiqué. Le tandem formé de Françoise Boillat et Guillaume Béguin a séduit le comité de sélection et le Conseil de fondation, chargé d’opérer ce choix. Pour reprendre l'institution théâtrale chaux-de-fonnière, les deux artistes ont présenté un projet axé sur trois valeurs : la joie, le soin et l’héritage.

Comédienne quinquagénaire née à La Chaux-de-Fonds, Françoise Boillat a fondé la Compagnie du Gaz. Elle enseigne et coordonne la formation théâtrale préprofessionnelle du TPR depuis 2011.

Guillaume Béguin est également un comédien né à La Chaux-de-Fonds il y a une cinquantaine d’années. Il a fondé la Compagnie de nuit comme de jour et pratique l’écriture en plus des arts de la scène. Il enseigne également jeu et mise en scène au sein de différentes institutions.

La nouvelle direction du TPR doit prendre ses fonctions au départ de l’actuelle directrice, Anne Bisang, le 1er juillet 2026, après une période de transition en juin. /comm-jhi