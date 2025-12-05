« Le TPR doit jouer le rôle de poil à gratter »

Ils sont deux, Chaux-de-Fonniers, artistes et bientôt co-directeur et co-directrice du Théâtre populaire romand. Guillaume Béguin, 50 ans, et Françoise Boillat, 51 ans, reprendront la tête du TPR à La Chaux-de-Fonds le 1er juillet 2026. L’établissement avait annoncé leur nomination en novembre dernier.

L’air était glacial en arrivant sur le parvis du TPR ce vendredi matin à La Chaux-de-Fonds. La neige persiste en fine couche dans les jardins entourant l’imposante bâtisse. Bien au chaud dans la cafétéria du théâtre, Guillaume Béguin et sa comparse Françoise Boillat ont déjà, en partie, pris connaissance de leur futur cahier des charges. « Nous sommes des apprentis pour l’instant », confie avec le sourire Guillaume Béguin. Il faut dire qu’il y a du pain sur la planche pour le duo qui succédera à Anne Bisang, elle qui a dirigé le théâtre pendant 12 ans. « On est très excité, mais à la fois un peu angoissé », avoue le futur co-directeur. « C’est un beau projet qu’on va mettre sur pied avec Guillaume », se réjouit à son tour Françoise Boillat qui connait bien la maison. En effet, la comédienne et metteuse en scène enseigne le théâtre aux classes préparatoires de l’établissement. Guillaume Béguin est, lui, metteur en scène et auteur de théâtre, il va bientôt revenir dans sa ville natale, lui qui a écrit des pièces pour divers lieu de Suisse romande. « Ça fait trente ans que je ne vis plus ici, mais je me réjouis de déménager, de retrouver la neige et cet esprit très particulier qu’il y a à La Chaux-de-Fonds », dit-il avec le sourire. Venir de la région dans laquelle on officie est un gros avantage selon Françoise Boillat :