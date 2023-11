Du théâtre dans les oreilles

Une bibliothèque sonore dédiée aux auteurs de la région. L’initiative émane du Théâtre populaire romand. Durant le mois de novembre, l’institution chaux-de-fonnière a jeté son dévolu sur l’écrivaine neuchâteloise d’origine hongroise Agota Kristof. Le théâtre a mis en ondes deux pièces de l’autrice : John et Joe et La Clé de l’ascenseur. « On souhaitait choisir des œuvres qui soient facilement écoutables et qui donnent l’idée de la diversité de son écriture », explique Anne Bisang, directrice artistique du TPR.

« Il y a des pièces extrêmement métaphoriques dans l’œuvre d’Agota Kristof qui nous paraissaient peut-être un peu complexes. » Les deux textes choisis finalement font dès lors « une belle introduction » à l’univers de l’autrice, aux yeux d’Anne Bisang, qui évoque des pièces « qui ont gardé toute leur actualité ». John et Joe évoque le rapport à l’argent et à l’amitié dans un registre burlesque, tandis que La Clé de l’ascenseur parle du rapport hommes-femmes, ainsi que d’une forme de totalitarisme, résume la directrice artistique du TPR.