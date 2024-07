Le TPR nous donne de l’espace

« C’est un peu comme la création de l’univers » : c’est ainsi qu’Anne Bisang décrit la préparation d’une saison au TPR. Elle décrit la confection d’un programme comme un travail de longue haleine, qui commence environ une année et demie avant l’ouverture, et qui comprend toute une série de contraintes, notamment pratique et financière. La cohérence de l’ensemble est importante.