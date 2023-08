Exil et Hollywood au menu du TPR

De la Russie à Peau d’âne en passant par Marilyn Monroe et le Pôle Sud, la nouvelle saison du Théâtre populaire romand va faire voyager les spectateurs autour du globe et dans le temps. Au total, 25 spectacles et concerts sont prévus à La Chaux-de-Fonds de septembre 2023 à juin 2024.Le spectacle Carmen ouvrira les feux le 19 septembre à l’Heure bleue avec une relecture de l’opéra de Georges Bizet. La chanteuse franco-américaine du groupe Moriarty, Rosemary Standley, y tient le rôle-titre. Fin novembre, Beau-Site accueillera lui une troupe russe exilée avec un spectacle documentaire baptisée Nous ne sommes plus. La metteuse en scène Tatiana Frolova raconte leur fuite de la Russie. Un pays qui ne les représente plus.