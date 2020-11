Un thermomètre pour prendre le pouls de l’économie neuchâteloise

Un professeur assistant de l’Université de Neuchâtel au chevet de l’économie neuchâteloise. Daniel Kaufmann et son doctorant Marc Burri ont développé un thermomètre conjoncturel, qui permet surveiller en temps réel la santé de l’économie. Cet outil est particulièrement utile en temps de crise, car les chiffres du Produit intérieur brut (PIB) sont généralement connus avec plus d’un mois de délais. Or, comme l’explique Daniel Kaufmann, cet instrument permet d’évaluer chaque jour comment les mesures de confinement et de déconfinement impactent l’économie suisse.